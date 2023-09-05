Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan kadrosuna kattığını açıkladığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, İstanbul'a geldi.
İstanbul'u etkisi altına alan yoğun yağış nedeniyle Bailly'nin uçağı yaklaşık 2 saatlik bir rötarla İstanbul Havalimanı'na ulaşırken, Manchester'dan tarifeli uçakla gelen oyuncuya menajeri eşlik etti.
Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 29 yaşındaki futbolcu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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