Beşiktaşlı Ciro Immobile İtalyan basınına konuştu: 'Şampiyona zor ama...'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın İtalyan oyuncusu Ciro Immobile, İtalyan basınına konuştu. Immobile, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu dile getirdi.

Beşiktaşlı Ciro Immobile İtalyan basınına konuştu: 'Şampiyona zor ama...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:36

Beşiktaş forması giyen Ciro Immobile, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TA MUTLUYUM"

Hakkında ayrılık iddiaları da gündeme gelen Immobile, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyledi. İtalyan golcü, açıklamasında, "Beşiktaş'ta mutluyum, harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyona zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz" dedi.

30 MAÇTA 16 GOLE KATKI

Beşiktaş'ta bu sezon 30 maçta süre bulan 35 yaşındaki deneyimli golcü, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Lazio'dan kadrosuna kattığı deneyimli santrforun Beşiktaş ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.


Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #süper lig

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