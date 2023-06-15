Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'e bir talip de İtalya'dan

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio'nun Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes ile ilgilendiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2023 - 09:55
Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'e bir talip de İtalya'dan
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Beşiktaş’ta geçen sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin yakın takibine giren Gedson Fernandes’in talipleri artıyor.

İtalyan ekibi Lazio’nun teknik direktörü Sarri, Portekizli oyuncuyu transfer listesinin ilk sıralarına yazdı. Lazio’nun 15 milyon Avro’luk teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.Ancak siyah-beyazlı yönetim, 20 milyon Avro’nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.

Gedson Fernandes 

YARISI BENFICA'YA GİDECEK

Beşiktaş, Gedson’un başka kulübe transferi halinde alacağı bonservis gelirinin yarısını Benfica’ya verecek.

Portekizli oyuncu Beşiktaş formasını 36 kez giydiği 2022/2023 sezonunda 3 gol ve 6 asist üretti.


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