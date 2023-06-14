Beşiktaş'tan Enes Tepecik hamlesi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, Avusturya kulübü Rapid Wien forması giyen Avusturyalı futbolcu Enes Tepecik ile ilgilendiği öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:47
Beşiktaş'tan Enes Tepecik hamlesi
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Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, orta saha için rotasını Avusturya'ya kırdı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlıların, Rapid Wien forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Tepecik ile ilgileniyor.

Enes Tepecik

AVRUPA KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR

Haberde Avrupa'dan birçok ekibin genç futbolcuyu takip ettiği belirtildi.

Enes Tepecik, geride kalan sezonda Rapid Wien II'de 15 maçta 3 kez gol attı.

19 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.


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