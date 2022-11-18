Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou'nun kaderi Dünya Kupası'na bağlı

18 Kasım 2022 Cuma, 11:16

Beşiktaş’ta yabancı oyunculardan Wout Weghorst, Atiba Hutchinson ve Romain Saiss’in yanı sıra Kevin N'Koudou, Dünya Kupası’nda milli takımlarının başarısı için ter dökecek. U17’den U21’e kadar Fransa için mücadele etmesine rağmen, A Milli Takım tercihini önceki aylarda Kamerun’dan yana kullanan N'Koudou, Katar’daki dev turnuvada Afrika ülkesinin formasını giyecek.

AYRILMAZ İSE YENİ SÖZLEŞME

İyi bir sezon geçiren futbolcunun, Dünya Kupası’ndaki performansı geleceğini de belirleyecek. Milliyet’in haberine göre siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Koudou’yu, Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla vitrine çıkması halinde ara transferde satmaya sıcak bakıyor.

27 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bedelsiz ayrılmasını istemeyen Beşiktaş yönetimi, yurt dışından cazip bir teklif gelmesi durumunda N'Koudou’dan para kazanmanın hesaplarını yapıyor. Devre arasında ayrılmaması halinde ise Kamerunlu oyuncuyla yeni sözleşme yapılması gündeme gelecek.

28 GOLDE KATKISI VAR

Beşiktaş, 2019’da 4,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham’dan kadrosuna kattığı Kevin N'Koudou’ya 4 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Anlaşma gereği N'Koudou'nun takımdan ayrılması durumunda bonservis gelirinin yarısı Tottenham'a gidecek.

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Kevin N'Koudou, 98 resmi maçta 20 gol, 8 asiste imza attı.