Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın geleceği Şenol Güneş'e bağlı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'nın kulüpteki geleceği merakla bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun kulüpteki kaderinin teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda belli olacağı kaydedildi.
Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.
Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı kulüp ile 1 yıllık yeni anlaşma yapmaya hazır.
NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi ise Souza konusundaki kararını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda verecek. Güneş'in olumlu görüş bildirmesi halinde 33 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanacak.
SOUZA AYRILIĞI İŞARET ETMİŞTİ
Souza, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçının ardından sezon sonu takımdan ayrılabileceğini açıklamıştı.
Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda 3 kupa kazandı. Forma giydiği 86 maçta 8 gol atan Souza, 4 de asist yaptı.
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