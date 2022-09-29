Beşiktaşlı Josef de Souza'dan ayrılık açıklaması!

29 Eylül 2022 Perşembe, 17:52

Beşiktaş'ın kaptanı Josef de Souza, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Ankaragücü mücadelesinde yaşanan olaylar ve aldığı 1 maçlık ceza üzerine konuşan Josef de Souza, "Duygularımı çok yoğun yaşayan bir insanım. Bazen çok yoğun yaşadığımda, bunun iyi ya da kötü sonuçları olabiliyor. O maçta yaşananlar beni çok üzmüştü ancak asıl üzen, aldığım cezaydı" dedi.

"ŞARTLAR OLUŞURSA BEŞİKTAŞ'TA DEVAM EDECEĞİM"

Aldığı ceza sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalar için Brezilyalı futtbolcu, "Duygusal ve hislerimi yoğun yaşayan bir insanım. O açıklamam, duyguların yoğunluğuyla yapılan bir açıklamaydı. Çok duygusal konuşmuştum. En büyük düşüncem, bu takımı şampiyon yapmak. Sonraki süreç doğal gelişir, bu durumların ışığında gelişmez. Sene sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum. Burayı ve Türkiye'yi seven bir Josef olarak, durumun nasıl olacağını göreceğiz. Şartlar oluşursa Beşiktaş'ta devam edeceğim" şeklinde konuştu.

JOSEF DE SOUZA NE DEMİŞTİ?

Josef de Souza aldığı cezanın ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile."