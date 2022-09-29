Galatasaray, Adana Demirspor maçında tam kadro!

Süper Lig'de Galatasaray, 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi tam kadro olmanın mutluluğunu yaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 08:16
Galatasaray, Adana Demirspor maçında tam kadro!
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Galatasaray, Adana Demirspor’la deplasmanda oynayacağı maç öncesi milli takımlarına giden oyuncularının herhangi bir sakatlık yaşamadan formda şekilde Florya’ya dönmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, bugünden itibaren antrenmanda zorlu mücadelelerin taktik çalışmalarını yaptıracak.

Icardi’yi 11’de deneyecek Buruk’un Abdülkerim’i yeniden Nelsson’un yanında görevlendireceği, Dubois’nın sol bek oynayacağı öğrenildi.


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