Galatasaray'ın Adana Demirspor ilk 11'i netleşiyor: 3 isme kesik!

MATA HAMLE OYUNCUSU OLACAK

Konya önünde galibiyete büyük katkı veren, İstanbulspor ile oynanan maçta da golünü atan Icardi'nin Adana'da 11'de olması gündeme gelse de Okan Buruk tercihini yine Bafetimbi Gomis'ten yana kullanacak. Gomis'in antrenman performansının önde olması ve Icardi'nin içinde bulunduğu duygusal durum nedeniyle Fransız golcü 11'de olacak. Maça yine Mertens ile başlayacak olan Okan Buruk, İstanbul önünde dikkatleri çeken Mata'yı ilk kez kadroya alacak ve hamle oyuncusu olarak görev verecek.