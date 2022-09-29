Galatasaray'ın Adana Demirspor ilk 11'i netleşiyor: 3 isme kesik!
VAN AANHOLT İLK KEZ KULÜBEYE
Konyaspor maçına göre kritik 90 dakikada ilk 11'de 3 farklı oyuncu görev yapacak. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında da vasatı aşamayan Patrick Van Aanholt bu sezon ilk kez kulübede olacak. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Hollandalı futbolcunun yerine Leo Dubois sahada olacak. Sezon başında sağ beke ilaç olması adına alınan Fransız futbolcu, Galatasaray forması ile 11'de yer alacağı maça sol bek olarak başlayacak.
MATA HAMLE OYUNCUSU OLACAK
Konya önünde galibiyete büyük katkı veren, İstanbulspor ile oynanan maçta da golünü atan Icardi'nin Adana'da 11'de olması gündeme gelse de Okan Buruk tercihini yine Bafetimbi Gomis'ten yana kullanacak. Gomis'in antrenman performansının önde olması ve Icardi'nin içinde bulunduğu duygusal durum nedeniyle Fransız golcü 11'de olacak. Maça yine Mertens ile başlayacak olan Okan Buruk, İstanbul önünde dikkatleri çeken Mata'yı ilk kez kadroya alacak ve hamle oyuncusu olarak görev verecek.
OLIVEIRA KULÜBEYE
Öte yandan dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için idman eksiği bulunan Sergio Oliveira'nın, Adana Demirspor deplasmanında yedek soyunacağı öğrenildi. İki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekizli oyuncunun durumunu dikkate alan Teknik Direktör Okan Buruk'un Torreira ile Fredrik Midtsjö'ye orta alanda görev vereceği belirtildi.
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