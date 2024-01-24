Beşiktaş'ta 2 futbolcu cezalı duruma düştü!

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sarı kart gören Tayfur Bingöl ile Mert Günok, cezalı duruma düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 07:51
Beşiktaş'ta 2 futbolcu cezalı duruma düştü!
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Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sarı kart gören Tayfur Bingöl ile Mert Günok, cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde dördüncü sarı kartlarını gören iki oyuncu, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.


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