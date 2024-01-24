Fernando Santos Beşiktaş'ın eksiğini açıkladı: 'En büyük sorun takımın...'

Yayınlanma: 24.01.2024 - 07:14

Güncelleme: 24.01.2024 - 07:15

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

"MAÇIN HAKİMİ BİZDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Santos, "Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Oyuncularım her şeyi denediler. Ama gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok fazla gelemedi. Denedik olmadı, daha çok çalışmalıyız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmak zorundayız." dedi.

"BAZEN ŞANSINIZIN DA YANINIZDA OLMASI GEREKİYOR"

Portekizli çalıştırıcı ayrıca, "Futbolun doğası. İki tane kazandığımız maçta daha az şans bulmuştuk. O maçlarda fırsatları değerlendirdik. Son iki maçta daha çok fırsat bulduk. Geçen maçta defansif olarak kötüydük. Bu maçta defansif olarak iyiydik ama golü bulamadık. Geçen haftaya göre ilerleme kaydettiğimiz söyleyebilirim. Bugün daha iyi oynadık. Bazı oyuncularımızın yorgunluğunu görebiliyorum. 15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. 2 günde kendimizi toparlayıp pazar günkü maça hazırlanacağız. Rakibimiz 10 kişiyle iyi kapandık. Bazen şansınızın da yanınızda olması gerekiyor."

"YENİ OYUNCULAR GELECEK"

Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan ve sakatlık yaşayan oyuncular nedeniyle kadrolarının eksik olduğunun altını çizen Fernando Santos, şu görüşleri paylaştı, "Elimizdeki oyunculara odaklanmak zorundayız. Transferde defansif anlamda oyuncu alacağız. Yeni oyuncular gelecek. Şu an oyuncu eksiğimiz var. Kadromuz yetersiz. Asla geçmişle ilgili konuşmam. Bu, benim tarzım değil. Bugüne ve geleceğe bakarım. Beşiktaş'ın hak ettiği şeyleri yapmak zorundayız. Beşiktaş, şampiyonluk kazanmak zorunda. Biraz zamana ihtiyacımız var. Doğru planları yapabilmek için doğru adımlar atmalıyız. Buradaki oyuncuları en üst seviyeye taşımak önemli. Bu yıl en üst seviyeye çıkmak için çabalayacağız ve elimizden geleni yapacağız."

Bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıkan genç oyuncu Serkan Emrecan Terzi'nin performansıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Santos, "İlk yarıda ofansif anlamda zorlandı. Yeni yeni oynadığı için zor olabiliyor. İkinci yarıda öz güvenli oynayarak hücuma da destek oldu. Gayet iyi oynadı. Performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK SORUN TAKIMIN İSTİKRARSIZLIĞI"

Fernando Santos, Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve bu kültürü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyaçlarının bulunduğunu aktardı.

Siyah-beyazlı takımın bu sezon istikrarsız bir görüntü çizdiğini ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Beşiktaş, bu sezon çok gel-git yaşıyor. Stabil bir görüntü çizemiyor. En büyük sorun takımın istikrarsızlığı. Genç oyuncular çok kaliteli. Bazen gergin olabiliyorlar. 20 gün oldu buraya geleli. Büyük takımda oynamanın ne olduğunu iyi biliyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bu kulüp kültürünü yaşatacak oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Bazı oyuncularda Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlayarak oynama konusunda eksiklik görüyorum. Onları geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU TAKIM CAMİA KADAR YETERLİ SEVİYEDE BÜYÜK DEĞİL"

Santos, siyah-beyazlı Futbol takımının kadro kalitesinin kulübün büyüklüğüyle aynı seviyede olmadığını belirtti.

Beşiktaş'ın çok büyük bir camia olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti, "Asla bahane üretmeyi sevmem ama ortada bir gerçek var. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu takım ise camia kadar yeterli seviyede büyük değil. Bu bildiğimiz bir gerçek. Kadro kalitesi bu büyüklüğün seviyesinde değil. Başkanımız ve yönetim çok ciddi çalışıyor. Bu takımı, Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır oyuncu seviyesine getireceğiz. Taraftarı da çok iyi anlıyorum. Kupa kazanmak istiyorlar ama yeniden yapılanma sürecinde çabalayacağız. Onlardan destek bekliyorum. İyi seviyeye gelmek için her şeyi yapıyoruz."