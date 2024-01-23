Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Maçtan kareler'
Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimine tepki gösterdi.
Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlılar, "Maçtan kareler" ifadeleriyle rakip ceza sahasında Edouard Michut ile Milot Rashica arasında yaşanan pozisyonu paylaştı.
Maçtan kareler! pic.twitter.com/9yvJ7dQEaH— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 23, 2024
NE OLDU?
Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı maçta Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
56. dakikada ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan devam kararında kaldı ve oyun devam etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı