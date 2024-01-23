Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Maçtan kareler'

Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 22:45
Beşiktaş'tan hakem tepkisi: 'Maçtan kareler'
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Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, "Maçtan kareler" ifadeleriyle rakip ceza sahasında Edouard Michut ile Milot Rashica arasında yaşanan pozisyonu paylaştı.

 

NE OLDU?

Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı maçta Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

56. dakikada ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan devam kararında kaldı ve oyun devam etti.


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