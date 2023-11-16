Beşiktaş'ta adaylık kulisleri
Beşiktaş’ta başkan adayları kolları sıvadı. Kulisler yoğunlaştı, kıran kırana görüşmeler yapılıyor.
Serdal Adalı, Süleyman Seba döneminin efsane yöneticisi Metin Keçeli’yi listesine aldı. Seçimin kazanılması durumunda Keçeli, ikinci başkan görevini üstlenecek. Metin Keçeli, Seba dönemindeki başarılı icraatlarıyla öne çıkmıştı. Adalı’nın daha önce kaybettiği seçimlerde daima yanında bulunan, Yıldırım Demirören’in eski yöneticilerinden Doğan Küçükemre’nin yönetime girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yine aynı ekip içerisinden Uğur Fora ve Melih Aydoğdu’nun yönetim kurulunda olacağı gelen bilgiler arasında.
ÖNEMLİ İSİMLERLE TEMAS
Hasan Arat, camianın en güçlü isimlerinden Rahmi Koç’un desteğini almanın planını yapıyor. Daha önce Koç Holding’ten Mehmet Evren Artam’ı başkan adayı olduğu dönemde yönetimine alan Arat, Rahmi Koç’un desteği için Artam gibi bir başka Beşiktaşlı ismi yönetimine istedi. Hasan Arat’ın listesinde Murat Aksu ve İbrahim Altınsay gibi iki ağır isme yer vereceği konuşuluyor. Dr. Murat Akdoğan ve Ali Baransel’in de isimleri geçiyor. Arat, önceki gün Mersin’de üyelerle bir araya geldi. Arat, “Dünyanın en iyi kulüplerinden birisinin başkanıyla konuştum. 2 tane iyi oyuncularıyla anlaştım. Rıza Çalımbay kararı, geç kalınmış bir karardı. Kongreye kadar takım, daha önce Rıza Hoca’ya teslim edilmeliydi. Sözleşmesine göre, gelen yönetimin 15 gün içerisinde karar verme fırsatı var” ifadelerini kullandı.
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