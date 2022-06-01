Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Palmeiras'a geri dönüyor

01 Haziran 2022 Çarşamba, 15:50

Beşiktaş, 2021-2022 sezonunun yaz transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla güçlendirdi fakat sezon boyunca bu isimlerden beklediğini alamadı.

Beşiktaş'ın gelecek yıllarını yönetimle birlikte planlayan Valerien Ismael, yapılacak transferlerin listesini de yönetime verdi. Bu gelişmelerle birlikte Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alex Teixeira, bu sezon hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında geldi. 32 yaşındaki futbolcu, Akşam'ın verdiği habere göre ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.

PALMEIRAS'I SEÇTİ

Yönetimin kulüp bulmasını istediği Sambacı'ya Çin ve Brezilya'dan talipler vardı. Tekrar Çin liginde forma giymek istemeyen Alex, tercihini Brezilya'dan yana kullandı. Palmeiras ve Corinthians'ın talip olduğu Alex Teixeira, Palmeiras'ı seçti. Beşiktaş ile pazarlık masasına oturan Brezilya devi, anlaşmaya vardı.

Habere göre 3-3.5 milyon Euro civarında bir rakam karşılığında orta yolun bulunduğu ve imzaların atılacağı iddia edildi.

32 yaşındaki futbolcu çıktığı 23 maçta 4 gol 1 asistlik bir performans ortaya koydu.