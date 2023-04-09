Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Trabzonspor maçında oynayamayacak

Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 22:20
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Trabzonspor maçında oynayamayacak
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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Hadziahmetovic, 49. dakikada orta alanda Campuzano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sınırda yer alan Hadziahmetovic, bu kartla cezalı duruma düştü.

Amir Hadziahmetovic

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Boşnak futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.


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