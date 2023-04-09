Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Trabzonspor maçında oynayamayacak
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic bir sonraki maçta forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic Giresunspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Hadziahmetovic, 49. dakikada orta alanda Campuzano'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sınırda yer alan Hadziahmetovic, bu kartla cezalı duruma düştü.
Amir Hadziahmetovic
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Boşnak futbolcu, gelecek hafta takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş, ligde bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan isimler
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- AKP'nin listesi belli oldu
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- İlham gelince mi, İlhan gelince mi?
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- Ankaragücü'nden Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt