Beşiktaş'ta Cenk Tosun endişesi
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta, milli futbolcu Cenk Tosun sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig'de sahasında Giresunspor'u ağırlayan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlıların önemli isimlerinden Cenk Tosun, mücadelenin 34. dakikasında sakatlık yaşadı. Cenk, sakatlık sonrası değişiklik istedi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine 35. dakikada Gedson oyuna dahil oldu.
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