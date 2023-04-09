Beşiktaş'ta Cenk Tosun endişesi

Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta, milli futbolcu Cenk Tosun sakatlanarak oyundan çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 21:41
Beşiktaş'ta Cenk Tosun endişesi
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Süper Lig'de sahasında Giresunspor'u ağırlayan Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların önemli isimlerinden Cenk Tosun, mücadelenin 34. dakikasında sakatlık yaşadı. Cenk, sakatlık sonrası değişiklik istedi.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine 35. dakikada Gedson oyuna dahil oldu.


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