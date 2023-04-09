Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar rekorunu egale etti

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 21:48

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 21:48

Beşiktaş'ın devre arasında üçünkü kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, lig rekorunu egale etti.

Vincent Aboubakar

Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçında fileleri havalandıran Kamerunlu golcü, Süper Lig'de üst üste 5. maçta fileleri havalandırdı.

Giresunspor karşılaşmasında 2, diğer maçlarda birer gol atan Aboubakar, bu serisiyle Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini egale etti.