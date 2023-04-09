Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar rekorunu egale etti
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar kendi rekorunu egale etti.
Beşiktaş'ın devre arasında üçünkü kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, lig rekorunu egale etti.
Vincent Aboubakar
Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçında fileleri havalandıran Kamerunlu golcü, Süper Lig'de üst üste 5. maçta fileleri havalandırdı.
Giresunspor karşılaşmasında 2, diğer maçlarda birer gol atan Aboubakar, bu serisiyle Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini egale etti.
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