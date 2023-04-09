Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar rekorunu egale etti

Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar kendi rekorunu egale etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 21:48
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar rekorunu egale etti
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın devre arasında üçünkü kez kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, lig rekorunu egale etti.

Vincent Aboubakar

Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Giresunspor maçında fileleri havalandıran Kamerunlu golcü, Süper Lig'de üst üste 5. maçta fileleri havalandırdı.

Giresunspor karşılaşmasında 2, diğer maçlarda birer gol atan Aboubakar, bu serisiyle Süper Lig kariyerindeki en uzun serisini egale etti.


vincent aboubakar beşiktaş Giresunspor süper lig

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Cenk Tosun endişesi

Beşiktaş'ta Cenk Tosun endişesi
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun opsiyonu devreye girdi

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun opsiyonu devreye girdi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ret

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler