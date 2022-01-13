Beşiktaş'ta ayrılık! Atakan Üner Ümraniyespor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Atakan Üner'in kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2022 Perşembe, 16:23
Beşiktaş'ta ayrılık! Atakan Üner Ümraniyespor'da
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Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Atakan Üner, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur.

Atakan Üner’e Bereket Sigorta Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.


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