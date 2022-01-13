Beşiktaş'ta ayrılık! Atakan Üner Ümraniyespor'da
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Atakan Üner'in kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki futbolcusu Atakan Üner, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur.
Atakan Üner’e Bereket Sigorta Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Atakan Üner, Bereket Sigorta Ümraniyespor’a Geçici Transfer Olduhttps://t.co/aeViuD7RJk— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 13, 2022
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