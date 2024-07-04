Beşiktaş'ta ayrılık: Valentin Rosier
Beşiktaş ve Leganes, Valentin Rosier transferi için anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Fransız sağ bek futbolcusu Valentin Rosier, takımdan ayrıldı.
Haberde; Rosier'in bu sabah sağlık kontrolleri için İspanya'ya gittiği ve LaLiga'nın Leganes kulübüne imza atacağı ifade edildi.
Öte yandan Beşiktaş'ın Rosier'i bonservisiyle birlikte takımdan gönderdiği kaydedilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transferden bonservis geliri elde edemeyeceği aktarıldı.
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