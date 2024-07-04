Beşiktaş'ta ayrılık: Valentin Rosier

Yayınlanma: 04.07.2024 - 18:41

Güncelleme: 04.07.2024 - 18:41

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş'ın Fransız sağ bek futbolcusu Valentin Rosier, takımdan ayrıldı.

Haberde; Rosier'in bu sabah sağlık kontrolleri için İspanya'ya gittiği ve LaLiga'nın Leganes kulübüne imza atacağı ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş'ın Rosier'i bonservisiyle birlikte takımdan gönderdiği kaydedilirken, siyah-beyazlı ekibin bu transferden bonservis geliri elde edemeyeceği aktarıldı.