Beşiktaş'ta başkanlık görevine Hüseyin Yücel getirildi

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini ve başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta başkanlık görevine Hüseyin Yücel getirildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 21:56

Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasının kabul edildi ve başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edeceği bildirildi.


Etiketler: #beşiktaş #Hüseyin Yücel #Hasan Arat
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