Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:23

Güncelleme: 13.11.2023 - 17:23

Beşiktaş başkanlık seçiminin hangi tarihlerde yapılacağı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Başkanlık seçimi için Beşiktaş'ta aday olacak olan kişiler de belli oldu. Peki, Beşiktaş'ta başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Beşiktaş başkan adayları kimler?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir." denildi.

Toplantının daha önce 10 Aralık Pazar günü, çoğunluk sağlanmaması halinde ise 17 Aralık Pazar günü yapılacağı ifade edilmişti.

Olağan idari ve mali genel kurul toplantısının ise 25 Kasım Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamaması takdirde ise 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleşeceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeniden aday olmayacağını açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta seçim öncesi adaylar belli oldu. Beşiktaş'ta başkanlık seçimine Serdal Adalı ve Hasan Arat aday olarak katılacak.

Bunlar dışında Emre Kocadağ ismi geçiyordu fakat Kocadağ aday olmayacağını açıkladı