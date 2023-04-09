Beşiktaş evinde çok rahat: Beşiktaş 3-1 Giresunspor

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:10

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 22:40

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırladı. Vodafone Park'taki maçı Beşiktaş, geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla kazandı.

Giresunspor, 21. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle öne geçti. Beşiktaş bu gollere 39. dakikada penaltıdan ve 45+5. dakikada Vincent Aboubakar ve 54. dakikada Nathan Redmond ile karşılık verdi.

Vincent Aboubakar

ABOUBAKAR REKORUNU EGALE ETTİ

Beşiktaş'ta çıktığı son beş lig maçında gol atan Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerindeki en uzun seriyi egale etti.

Beşiktaş'ta son 3 Süper Lig maçında gol sevinci yaşayan Redmond da, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 34. dakikada sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlılarda Cenk yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.

ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın 49. dakikasında sarı kart gören Amir Hadziahmetovic, cezalı duruma düştü. Hadziahmetovic, gelecek hafta Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş, bu sonucun ardından ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, puanını 55'e çıkardı ve 2 maç fazlasıyla 54 puanlı Fenerbahçe'nin üstüne çıkarak 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.