Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye ret
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, çarşamba günü Süper Lig kulüpleri ile toplantı düzenlemek isteyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetini reddettiği kaydedildi.
Beşiktaş'ın TFF'ye tepkisi devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki tüm ekipleri çarşamba günü Riva'ya davet etti.
Sporx'in haberine göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise TFF'nin düzenleyeceği bu toplantıya katılmama kararı aldı.
Ahmet Nur Çebi
NELER YAŞANDI?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta içerisinde yaptığı açıklamada Gaziantep FK ve Hatayspor için alınan hükmen mağlubiyet kararının değişmeyeceğini ve kararın aynı şekilde uygulanmaya devam edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından, Beşiktaş, Büyükekşi'yi taraflı olmakla suçlayan bir metin paylaşmıştı.
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