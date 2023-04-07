Beşiktaş'ta Dele Alli'den İngiltere kararı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın futbolcusu Dele Alli, performansı nedeniyle tartışılıyordu. Sakatlandığı açıklanan İngiliz futbolcunun tedavi için ülkesine gittiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in performansını beğenmediği Dele Alli, İngiltere'ye gitme kararı aldı.
Siyah-beyazlıların sezon başında Everton'dan kiraladığı 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, kısa bir süre önce İngiltere'ye gitti ve ülkesinden geç döndüğü için Şenol Güneş'in tepkisini çekti. Dele Alli ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Dele Alli
İNGİLTERE'DE TEDAVİ OLACAK
Sakatlığı ortaya çıkan Dele Alli'nin adalesinde yırtık olduğu açıklandı. Sporx'in haberine göre tedavi için İngiltere'ye gitmek isteyen Dele Alli'ye teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş yönetimi izin verdi.
Beşiktaş'ın 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli, 17 resmi maçta 869 sahada kaldı ve 3 gol kaydetti. Peformansı beğenilmeyen ve opsiyonunun kullanılması düşünülmeyen İngiliz futbolcunun, sezon bitmeden Beşiktaş'a geri dönüp dönmeyeceği henüz netleşmedi.
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kısa bir süre önce İngiliz futbolcuyla ilgili olarak "Dele Alli'nin sakatlığı düzelsin, sonra bakacağız. Kalmak istiyorsa, kalsın. Gitmek istiyorsa, gitsin ama şartlar ekonomik olarak iyi olsun" ifadelerini kullandı.
Everton'da menajerlik görevine getirilen Sean Dyche, Dele Alli ile ilgili olarak önceki günlerde "Uluslararası tatile kadar bekleyeceğim, çünkü haberler onun Beşiktaş'ta yer almayacağını gösteriyor. Artık yaz aylarında, hepimiz tekrar bir araya geldiğimizde, bekleyip görmemiz ve bir şeyler değerlendirmemiz gerekecek. Çünkü Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğundan oldukça eminim, bu yüzden o tercihi seçeceğiz" açıklamasını yaptı.
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