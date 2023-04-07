Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Nathan Redmond kararı
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in bu karşılaşmada Fenerbahçe derbisinin yıldızı Nathan Redmond'ı ilk 11'de oynatmayı planladığı belirtildi.
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknilk direktör Şenol Güneş, ilk 11'ini belirlemeye başladı.
TRT Spor'da yer alan haberde, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in Nathan Redmond'ı Giresunspor karşısında ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.
Nathan Redmond
Redmond, Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olmuş, 1 gol ve 3 asistle oynamıştı.
LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, son 4 maçında 12 puan topladı.
Siyah-beyazlılar bu süreçte sahasında Ankaragücü ve İstanbulspor'u mağlup ederken Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş, bu sezon 26 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlikle 52 puan topladı.
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