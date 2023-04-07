Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Nathan Redmond kararı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:35

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 15:43

Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknilk direktör Şenol Güneş, ilk 11'ini belirlemeye başladı.

TRT Spor'da yer alan haberde, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in Nathan Redmond'ı Giresunspor karşısında ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Nathan Redmond

Redmond, Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olmuş, 1 gol ve 3 asistle oynamıştı.

LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, son 4 maçında 12 puan topladı.

Siyah-beyazlılar bu süreçte sahasında Ankaragücü ve İstanbulspor'u mağlup ederken Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon 26 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlikle 52 puan topladı.