Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Nathan Redmond kararı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in bu karşılaşmada Fenerbahçe derbisinin yıldızı Nathan Redmond'ı ilk 11'de oynatmayı planladığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 15:35
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Nathan Redmond kararı
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Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknilk direktör Şenol Güneş, ilk 11'ini belirlemeye başladı.

TRT Spor'da yer alan haberde, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in Nathan Redmond'ı Giresunspor karşısında ilk 11'de görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

Nathan Redmond

Redmond, Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan dahil olmuş, 1 gol ve 3 asistle oynamıştı.

LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, son 4 maçında 12 puan topladı.

Siyah-beyazlılar bu süreçte sahasında Ankaragücü ve İstanbulspor'u mağlup ederken Başakşehir ve Fenerbahçe deplasmanlarından galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sezon 26 maçta 15 galibiyet ve 7 beraberlikle 52 puan topladı.


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