Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun: 'Türkiye'nin en iyi golcüleri bizde'

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, ligin 28. haftasında kendi sahalarında ağırlayacakları Giresunspor karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı. Milli futbolcu siyah-beyazlı takımdaki golcülere ilişkin, "Türkiye'nin en başarılı golcüleri Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyor. Benimle birlikte Aboubakar ve Muleka gibi 3 önemli golcüye sahibiz. Forvetteki her oyuncunun farklı özellikleri var. Bu da takım olarak hücum gücümüzü artırıyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 10:10
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun: 'Türkiye'nin en iyi golcüleri bizde'
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Beşiktaş'ın kaptanı Cenk Tosun, siyah-beyazlı takıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, Fenerbahçe galibiyeti sonrası motivasyonlarının arttığını belirtirken, Süper Lig'de en iyi golcülerin siyah-beyazlı formayı giydiğini söyledi.

Cenk Tosun

Hürriyet'in aktardığına göre tecrübeli oyuncu, "Türkiye'nin en başarılı golcüleri Beşiktaş'ın kadrosunda bulunuyor. Benimle birlikte Aboubakar ve Muleka gibi 3 önemli golcüye sahibiz. Forvetteki her oyuncunun farklı özellikleri var. Bu da takım olarak hücum gücümüzü artırıyor. Taraftarlarımız sezon sonuna kadar gollerimizi izlemeye devam etsin" dedi.

SIRADA GİRESUN VAR

Derbi galibiyetini geride bıraktıklarını ve pazar günü oynayacakları Giresunspor karşılaşmasına odaklandıklarını sözlerine ekleyen Cenk Tosun, "Fenerbahçe galibiyetini unuttuk ama 10 kişi ile elde ettiğimiz zaferin moral ve motivasyonuyla bu karşılaşmaya çıkacağız" diye konuştu.


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