Beşiktaş'ta deprem
Başkan Hasan Arat, gece yarısı Samet Aybaba ile Friedel’i kimseye sormadan görevden aldı. Yönetim olağanüstü toplandı, Arat Futbol AŞ başkanlığından istifa edip yetkiyi Yücel’e verdi
Beşiktaş'ta büyük deprem yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımın son 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak zirvenin 13 puan gerisine düşmesinin ardından Hasan Arat başkanlığındaki yönetimde kriz çıktı. Hasan Arat, önceki gece hiçbir idareciye haber vermeden yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba’yı kendi kararıyla görevinden aldı. Başkan Arat’ın bu hareketi sonrası yönetici Onur Göçmez ve Işıl Zeybek istifa etti. Dün Siyah-Beyazlı yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Kritik zirve sonrası Hasan Arat, Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti. Arat’ın yerine bu göreve kulüp ikinci başkanı Hüseyin Yücel atandı. Arat’ın bu kararında yönetimin bir bölümünün kendisine “Sayın başkan cuma gününe kadar bir aksiyon almazsanız bizler de istifa edeceğiz” demesinin etkili olduğu öğrenildi. Yönetim toplantısında ikna edilen Onur Göçmez istifasını geri aldı. Siyah-Beyazlı kulüp, Aybaba ile Friedel açıklamasının kendisine bildirilmemesi nedeniyle tepki gösteren medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan’la da yollarını ayırdı.
FUTBOLU 4 İSİM YÖNETECEK
Siyah-Beyazlılarda futbolun yönetiminden artık Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar sorumlu olacak. Ancak Maccabi maçından sonra bazı yöneticilerin istifa etme ihtimali var. Başkana tepkili olan yöneticiler son dönemdeki bazı tavırlardan rahatsız... Bu isimler, kulübün sadece Arat ve birkaç yönetici tarafından idare edildiğini, futbolda söz haklarının bulunmadığını, işleyişte hiçbir şeye karıştırılmadıklarını, yaşananları da çoğunlukla gazetecilerden veya sosyal medyadan öğrendiklerini dile getiriyor.
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