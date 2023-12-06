Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Omar Colley sakatlandı. Colley, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 21:52
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!
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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı takımda Omar Colley sakatlandı. Colley, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.

Beşiktaş, cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.


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