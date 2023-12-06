Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku!
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Omar Colley sakatlandı. Colley, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
beIN Sports'un haberine göre, siyah-beyazlı takımda Omar Colley sakatlandı. Colley, perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek.
Beşiktaş, cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
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