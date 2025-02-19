Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

Beşiktaş, 22 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan Divan Kurulu Toplantısı'nın, hava şartlarının elverişsiz olmasının beklenmesi sebebiyle 1 Mart Cumartesi gününe ertelendiğini açıkladı.

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.02.2025 - 22:44

Beşiktaş, 22 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan Divan Kurulu Toplantısı'nın, hava şartlarının elverişsiz olmasının beklenmesi sebebiyle 1 Mart Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu. 

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"22 Şubat Cumartesi günü saat 10.30'dan itibaren ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda gerçekleştirileceğini ilan ettiğimiz 2024 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantımız, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan uyarılar dikkate alınarak söz konusu tarihte hava şartlarının elverişsiz olmasının beklenmesi sebebiyle Divan Başkanlığımız tarafından aynı yerde ve aynı saatte yapılmak üzere 1 Mart 2025 Cumartesi gününe ertelenmiştir."


Etiketler: #beşiktaş #Divan Kurulu #serdal adalı
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