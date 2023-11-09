Beşiktaş'ta Eric Bailly oyuna devam edemedi!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 21:23

Güncelleme: 09.11.2023 - 21:23

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta Eril Bailly sakatlık yaşadı.

Maçın başında kaleye giden bir topu kafasıyla uzaklaştıran Eric Bailly, baş dönmesi nedeniyle oyuna devam edemedi.

29 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Eric Bailly, 23. dakikada iyi olmadığını belirterek oyuna devam edemeyeceğini söyledi.

Beşiktaş'ta Eric Bailly'nin yerine Daniel Amartey oyuna dahil oldu.

Siyah-beyazlı takımın Antalyaspor ile ligde oynadığı son maçın ilk yarısının ardından Tayfur Bingöl ile tartışma yaşayan Eric Bailly, Burak Yılmaz tarafından oyundan alınmıştı.