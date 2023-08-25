Beşiktaş'ta gündem Jamaal Lascelles!
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş stopere bir takviye daha istemesi üzerine harekete geçen yönetim, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'da Jamaal Lascelles ile ilgilendiği iddia edildi.
Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Newcastle United'da forma giyen Jamaal Lascelles'i gündemine aldığı iddia edildi.
Sky Sports'un haberine göre; siyah beyazlıların Lascelles'e büyük ilgisi var ve resmi bir teklif yapması bekleniyor. İngiliz savunmacının, Newcastle'da mutlu olsa da daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istediği için bu transfere sıcak baktığı belirtildi.
İKİ MAÇTA DA YEDEK BEKLEDİ
29 yaşındaki futbolcu, bu sezon iki haftası geride kalan Premier Lig'de İngiliz takımının kadrosuna girse de oynama şansı bulamadı. Lascelles geçen sezon ise 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
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