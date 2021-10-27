Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Mirelam Pjanic antrenmana katılmadı
Hafta sonu oynanan Galatasaray derbisini kazanarak moral bulan Beşiktaş'ta ağrıları bulunan Josef de Souza ve Mirelam Pjanic antrenmana katılmadı. İki oyuncunun MR'larının çekildiği ve durumlarının yarın belli olacağı iddia edildi.
Galatasaray derbisini kazanarak moral bulan ve lig yarışına yeniden güçlü şekilde ortak olan Beşiktaş, bugün haftanın ilk çalışmasını yaptı. 15 dakikası medyaya da açık olan çalışmaya Josef de Souza ve Mirelam Pjanic’in katılmadı.
DURUMLARI YARIN NETLEŞECEK
Ajansspor'un haberine göre; kulüp yetkilileri, iki oyuncunun derbi sonrası ağrı şikayetinde bulunduğunu ve MR’larının çekildiğini söyledi. Josef ve Pjanic, tedbir amaçlı olarak dinlendiriliyor. İkilinin Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.
2 OYUNCU TAKIMIN BEL KEMİĞİ
Orta alanda takım belkemiği isimlerden olan Josef bu sezon toplam 13 maça çıkarken, 1 de gol kaydetti. Siyah beyazlı kadroya bu sezon katılan merkez orta alan oyuncusu Pjanic ise 7 maçta forma giydi ve 4 asiste imza koydu.
ATIBA SEVİNDİRDİ
Orta alanda eksiklikler dikkat çekerken sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen Beşiktaş'ın önemli oyuncusu Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi. Atiba, takımla antrenmanlara başladı. Kanadalı oyuncunun Hatayspor kadrosunda yer alması bekleniyor.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- 'Kötü bir haberim var' diyerek uyardı
- Diyanet'in 'alkollü içecek' gideri ortaya çıktı
- Zorunlu eğitim yaşı düşüyor
- Diyanet'ten rekor seccade fiyatı
- Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na videolu tehdit
- Anlayamadım Fahrettin Altun
- Dolarda kritik gün yarın
- Özgür Demirtaş ilk kez konuştu
- Bloomberg'ten kritik 'Türkiye' iddiası
- Boğaziçi Üniversitesi'nde bir ilk!