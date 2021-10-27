Beşiktaş'ta Josef de Souza ve Mirelam Pjanic antrenmana katılmadı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 19:22

Galatasaray derbisini kazanarak moral bulan ve lig yarışına yeniden güçlü şekilde ortak olan Beşiktaş, bugün haftanın ilk çalışmasını yaptı. 15 dakikası medyaya da açık olan çalışmaya Josef de Souza ve Mirelam Pjanic’in katılmadı.

DURUMLARI YARIN NETLEŞECEK

Ajansspor'un haberine göre; kulüp yetkilileri, iki oyuncunun derbi sonrası ağrı şikayetinde bulunduğunu ve MR’larının çekildiğini söyledi. Josef ve Pjanic, tedbir amaçlı olarak dinlendiriliyor. İkilinin Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.

2 OYUNCU TAKIMIN BEL KEMİĞİ

Orta alanda takım belkemiği isimlerden olan Josef bu sezon toplam 13 maça çıkarken, 1 de gol kaydetti. Siyah beyazlı kadroya bu sezon katılan merkez orta alan oyuncusu Pjanic ise 7 maçta forma giydi ve 4 asiste imza koydu.

ATIBA SEVİNDİRDİ

Orta alanda eksiklikler dikkat çekerken sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen Beşiktaş'ın önemli oyuncusu Atiba Hutchinson'dan iyi haber geldi. Atiba, takımla antrenmanlara başladı. Kanadalı oyuncunun Hatayspor kadrosunda yer alması bekleniyor.