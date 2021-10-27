Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, derbi performansı ve geleceğine dair açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Atakaş Hatayspor maçının antrenmanı öncesinde siyah-beyazlıların Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.
Genç kaleci, derbiyle ilgili olarak, "Derbiden galip ayrıldık. Derbiler özeldir. Kazandık. Benim adıma da güzel geçti. Kırılma anında penaltı kurtardım. Maç öncesi bütün oyuncuların nereye vurduğunu izlemiştim. Topu Mohamed alınca tahmin ettiğim köşeye yattım ve bu sayede kurtarmış oldum. Takım adına güzel bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz." açıklamasını yaptı.
Ersin, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın maçtaki performansına dair, "Muslera çok büyük kaleci. 10 yıldır burada. Birçok gencin örnek aldığı bir kaleci. Belki basit goller yiyebiliyorlar ama tartışılmaz yeteneği var. Basit gol her maçta yeniyor, sadece derbide değil. Dalgınlık oluyor, konsantre durumuna göre olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Genç file bekçisi, A Milli Takım'a çağrılmayı beklediğini ifade ederek, "Beklediğim bir yer A Milli Takım. Birçok genç oyuncu gitti, Rıdvan gibi. Sahada elimden geleni yapayım, kulübümde en iyi performansı göstereyim, çağrılacağımı biliyorum. Kasım olmaz mart olur, mart olmaz yazın olur. Elimden geleni yapınca çağrılacağımı biliyorum" dedi.
Başarılı kaleci, geleceğine dair "Avrupa'ya gitme hayalim var. Beşiktaş'ta oynuyorum şu an, bu seneye de çok odaklandık. Bu sezon önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Belki bu sezon bitince, belki 2 sene içinde bu hedefime ulaşırım. Şu an çok önemli maçlar oynuyoruz. Beşiktaş daha önemli şu an." açıklamasını yaptı.
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