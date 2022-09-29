Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan açıklama: Fenerbahçe hakkında hiç kötü konuşmadım

29 Eylül 2022 Perşembe, 19:56

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın kaptanlarından Josef de Souza, eski takımıyla oynayacakları derbi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Souza, Fenerbahçe'ye büyük saygı duyduğunu belirterek "Orada oynarken çok sevilmiştim ve şu anda Beşiktaş'ın futbolcusuyum. Fenerbahçe hakkında hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim. Kötü konuşsam neyse ama onlara attığım golleri kutlamak benim karakterimin parçasıydı. Geçen sezon Fenerbahçe'ye attığım gollerden sonra sevindiğim için eleştirildim ama ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve gollerden sonra sevinmeyi doğal buluyorum. Saygısızlık yapmadan sevinmek hakkım. Önümüzdeki maçı kazanmak ve gol atmak için yine elimden geleni yapacağım" dedi.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"Gol yemememiz gerekiyor. Gol yemeden kazanmayı hayal ediyorum öz güvenimiz açısından. İyi bir futbol görmek istiyorum. Savaşan bir takım olacağız o maçta. Taraftarımızla beraber, o galibiyeti almış bir şekilde içeri gireceğimizi hayal ediyorum."

"Rakiplerimiz yoksa biz de yokuz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... Bu olmazsa, diğer ekip kendini geliştirmek için çok çabalamayacak. Rakip olmadan bir hiçiz. Birbirimizi yenmeye çalışacağız ama hep saygılı olacağız."

"VALERIEN ISMAEL ÜST DÜZEY BİR HOCA"

"Valerien Ismael kazanma hırsı olan, çok şey talep eden, idmanları üst düzey olan bir hoca. Bizden istediklerini biliyoruz. Durmayan bir hoca. Sürekli bizi en iyi yere çekmeye çalışıyor. Her zaman gelişime açık bir hoca. Tutkusu, hırsı ve takıma vermek istedikleriyle çok önemli biri. Bizim ona, onun da bize ihtiyacı var. Bizimle beraber çok iyi çalışan bir teknik direktörümüz var. Şanslı hissediyorum. Umarım galibiyetlere başlayıp, herkesi mutlu edeceğiz."