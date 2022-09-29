TFF'den Amedspor'a iki maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi takıma 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
TFF yaptığı açıklamada, Amedspor'a 2 maç seyircisiz oynama cezası verirken 140 bin TL'de para cezası verdi. Ayrıca statüye aykırılık ve merdiven boş bırakılmamasından dolayı 16 bin TL ve TFF izni olmadan maçı canlı yayımlandığı için ihtar cezası verilmesi kararlaştırıldı.
İşte TFF'nin yaptığı açıklama:
"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 25.09.2022 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-BURSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, statüye aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, TFF'nin izni olmaksızın müsabakadan canlı yayın yapılması nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü idarecisi ÖMER ELALDI'nın, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."
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