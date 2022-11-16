Beşiktaş GKN Kargo'nun yeni antrenörü belli oldu
Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Beşiktaş GKN Kargo, takımın başına Aziz Akkaya'nın getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş GKN Kargo Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör değişikliğine gidildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GKN Kargo Takımı'mızın 2021-2022 sezonundan bu yana başantrenörlük yapmakta olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayhan Avcı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
BEŞİKTAŞ AZİZ AKKAYA İLE ANLAŞTI
Avcı'nın yerine daha önce Beşiktaş'ta da görev yapan tecrübeli başantrenör Aziz Akkaya'nın getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Takımımızın başantrenörlük görevi için tecrübeli çalıştırıcı Aziz Akkaya ile sözleşme imzalandı" ifadesi kullanıldı.
Aziz Akkaya son olarak Çukurova Basketbol'da başantrenörlük görevini üstlenmişti.
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