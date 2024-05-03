Beşiktaş'ta karar günü: Yeni teknik direktör belli oluyor
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bugün İstanbul'a dönerek yönetimle teknik direktör konusunu görüşmesi ve toplantı sonrası son kararın verilmesi bekleniyor. Siyah beyazlı ekipte ön plana çıkan ismin Nuri Şahin olduğu iddia edildi.
Teknik ekip ve transfer için Almanya'ya çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bugün İstanbul'a dönecek.
Hasan Arat'ın yönetimle yapacağı toplantı sonrası teknik direktör konusunda nihai karar verilecek.
HANSİ FLİCK'TE İBRE OLUMSUZ
Sabah'ın haberine göre, ilk olarak Hansi Flick ile temas kuran Hasan Arat, Alman teknik adamın yıllık 7 milyon ücret istemesi üzerine görüşmeleri sonlandırdı.
NURİ ŞAHİN İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Daha sonra Nuri Şahin'le görüşen Hasan Arat, genç antrenör ile Beşiktaş'ın mevcut durumu ve geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu.
Nuri Şahin'in de bir rapor hazırladığı ve bunu Hasan Arat'a sunduğu belirtildi.
SPORTİF DİREKTÖRLÜKTE ADAY DEVİN ÖZEK
Sportif direktörlük için Devin Özek ile yıllık 600 bin Euro karşılığında anlaşma sağlandığı haber detayında yer aldı.
Öte yandan Sergen Yalçın'ın Samet Aybaba sonrası Hasan Arat'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ancak olumlu sonuç alınamadığı aktarıldı.
Sergen Yalçın ihtimalinin çok zayıfladığı vurgulanırken, Şenol Güneş'le henüz temas kurulmadığı kaydedildi.
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