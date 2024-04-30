Avrupa'yı zora sokabilir: Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike

Derbide Fenerbahçe'ye yenilerek 5. sıraya gerileyen Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma şansını riske attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 08:51
Avrupa'yı zora sokabilir: Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike
Abone Ol google-news

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Avrupa şansını da tehlikeye attı. 5. sıraya gerileyen siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı mutlak kazanmak isterken tersi bir durumda Avrupa kupaları için Trabzonspor'u bekleyecek.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'UN KAZANMASINI BEKLEYEBİLİR

Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanamaz ve ligi bu basamakta bitirirse Avrupa kupalarına katılabilmek için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.

AVRUPA KAPISININ KAPATACAK SENARYO

NTV Spor'da yer alan habere göre, Türkiye Kupası'nı Ankaragücü ya da Fatih Karagümrük'ün kazanması durumunda ise Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 4'te yer almaması durumunda yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecemeyecek.


beşiktaş haberleri ziraat türkiye kupası haberleri süper lig haberleri

İlgili Haberler

Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida kariyer rekoru kırdı!

Eski Beşiktaşlı Domagoj Vida kariyer rekoru kırdı!
Beşiktaş'tan Al-Musrati yorumlarına suç duyurusu

Beşiktaş'tan Al-Musrati yorumlarına suç duyurusu
Beşiktaş için korkunç sene!

Beşiktaş için korkunç sene!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu bitki günde 3 cm hareket ediyor: Yürüyen Palmiye

Bu bitki günde 3 cm hareket ediyor: Yürüyen Palmiye
Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!

Ünlü rapçi Kanye West, porno sitesi açıyor!
Arda Güler'den Fenerbahçe itirafı: 'Bir sene daha kalabilirdim ama...'

Arda Güler'den Fenerbahçe itirafı: 'Bir sene daha kalabilirdim ama...'
Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!

Zeynep Bastık’ın doğum gününe katılmıştı… Kobra Murat ne kadar kazandığını açıkladı!
İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?

İnanması güç fakat 58 yaşında! Genç görünümünün sırrı ne?
MHP, TikTok’un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: “Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur”

MHP, TikTok’un Kapatılması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor: “Ahlak Yok Olursa Gelecek Yok Olur”
Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’

Fenerbahçeli taraftar, Icardi’nin sınır dışı edilmesini istiyor: ‘Sinirden kanepe örtülerini dişlemeye başladım’
‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!

‘Dünyanın En Güzel 100 Kadını’ açıklandı! Listede Türk oyuncular da var!