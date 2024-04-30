Avrupa'yı zora sokabilir: Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike

Yayınlanma: 30.04.2024 - 08:51

Güncelleme: 30.04.2024 - 08:51

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Avrupa şansını da tehlikeye attı. 5. sıraya gerileyen siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı mutlak kazanmak isterken tersi bir durumda Avrupa kupaları için Trabzonspor'u bekleyecek.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'UN KAZANMASINI BEKLEYEBİLİR

Süper Lig'de 5. sırada yer alan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı kazanamaz ve ligi bu basamakta bitirirse Avrupa kupalarına katılabilmek için Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanmasını bekleyecek.

AVRUPA KAPISININ KAPATACAK SENARYO

NTV Spor'da yer alan habere göre, Türkiye Kupası'nı Ankaragücü ya da Fatih Karagümrük'ün kazanması durumunda ise Beşiktaş, Süper Lig'de ilk 4'te yer almaması durumunda yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecemeyecek.