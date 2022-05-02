Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, suskunluğunu bozdu
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istikrar yakalayamayan Kevin N'Koudou, 232 gün sonra suskunluğunu bozdu.
Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun süre forma giyemeyen Kevin N'Koudou'nun performansı hem taraftarları hem de teknik ekip ve yönetimi mutlu etti.
Sakatlık nedeniyle sezonun büyük bir bölümünü kaçıran Kevin N'Koudou, Kayseri karşısında galibiyetin baş mimarı olurken, uzun süren sessizliğini de bitirmiş oldu.
Rakip kaleciyi iki kez mağlup eden 27 yaşındaki yıldız futbolcu, tam 232 gün aradan sonra ağları sarma başarısı gösterdi. En son 11 Eylül 2021 tarihinde oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında fileleri havalandıran N'Koudou, toplam gol sayısını ise 4'e yükseltti.
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