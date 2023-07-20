Beşiktaş'ta kombine biletler tükendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sezon öncesi satışa sunulan kombine biletlerin tamamı tükendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 08:08
Beşiktaş'ta kombine biletler tükendi
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Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten "Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.


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