Beşiktaş'ta kombine biletler tükendi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sezon öncesi satışa sunulan kombine biletlerin tamamı tükendi.
Beşiktaş Kulübü, 2023-2024 sezonu için satışa çıkarılan kombine biletlerin tükendiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten "Büyük Beşiktaş Taraftarına Teşekkürlerimizle" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın 2023-24 sezonunda oynayacağı müsabakalar için belirlenen kapasitede satışa sunulan kombineler tükenmiştir. Kombinelere yoğun ilgi göstererek takımımıza duyduğu güveni güçlü bir şekilde gösteren Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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