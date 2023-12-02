Beşiktaş'ta kongre üyeliği ücreti değişti!

Beşiktaş'ta kulübe giriş ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.12.2023 - 11:12
Beşiktaş'ta kongre üyeliği ücreti değişti!
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Beşiktaş'ta mali genel ve idari genel kurulda kulübe giriş ücreti değişti.

Beşiktaş'ta kongre üyeliği, kulübe giriş ücreti, oy çokluğuyla ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarıldı.

Beşiktaş'ta yıllık aidat ücreti ise 250 TL'den 500 TL'den çıkarıldı.

Söz konusu rakamlar, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.


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