Beşiktaş'ta kongre üyeliği ücreti değişti!
Beşiktaş'ta kulübe giriş ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarıldı.
Beşiktaş'ta mali genel ve idari genel kurulda kulübe giriş ücreti değişti.
Beşiktaş'ta kongre üyeliği, kulübe giriş ücreti, oy çokluğuyla ücreti 5 Bin TL'den 20 Bin TL'ye çıkarıldı.
Beşiktaş'ta yıllık aidat ücreti ise 250 TL'den 500 TL'den çıkarıldı.
Söz konusu rakamlar, 1 Haziran 2024'ten itibaren geçerli olacak.
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