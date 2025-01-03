Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor!

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçta bir galibiyet aldı.

Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:22

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Siyah beyazlı ekipte dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta yalnızca 1 galibiyet aldı.

Kara Kartal, bu süreçte yalnızca evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.


Etiketler: #beşiktaş #Trendyol Süper Lig #çaykur rizespor
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