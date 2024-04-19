Beşiktaş'ta maça saatler kala kadroda değişiklik!

Beşiktaş, Ankaragücü maçı öncesi Umut Meraş'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 18:05
Beşiktaş'ta maça saatler kala kadroda değişiklik!
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Beşiktaş, Ankaragücü maçı öncesi Umut Meraş'ın kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş'ın yanında olmak için teknik heyetimizin bilgisi ve izni dahilinde takımımızın MKE Ankaragücü maçı için BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı kamptan ayrılmıştır.

"EMRECAN TERZİ KADROYA ALINDI"

Umut Meraş'ın kamptan ayrılmasının ardından sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, kendisinin talebi, teknik ekibimizin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil olmuştur." denildi.


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