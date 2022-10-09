Beşiktaş'ta Necip Uysal 4. kez dalya dedi!

09 Ekim 2022 Pazar, 09:19

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın 400'üncü maçını sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı.

Bitexen Giresunspor maçında 75'inci dakikada oyuna girerek siyah-beyazlı formayı 400'üncü kez giyen Necip Uysal'ın fotoğrafının kullanılarak yapılan paylaşımda, "Şanlı şerefli formamız ile tam 400 maç. Kaptan Necip Uysal" ifadeleri kullanıldı.