Beşiktaş'ta Necip Uysal 4. kez dalya dedi!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın futbolcusu Necip Uysal, Giresunspor karşılaşmasında forma giyerek siyah-beyazlı takımda 400. kez sahaya adım attı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 09:19
Beşiktaş'ta Necip Uysal 4. kez dalya dedi!
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Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın 400'üncü maçını sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı.

Bitexen Giresunspor maçında 75'inci dakikada oyuna girerek siyah-beyazlı formayı 400'üncü kez giyen Necip Uysal'ın fotoğrafının kullanılarak yapılan paylaşımda, "Şanlı şerefli formamız ile tam 400 maç. Kaptan Necip Uysal" ifadeleri kullanıldı.


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