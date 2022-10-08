Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş bu sezon, görünürde baskılı, sonuca gitmede kısır"

08 Ekim 2022 Cumartesi, 23:13

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor yazarı Melih Saatçı karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Beşiktaş, üç maçtır süregelen galibiyet hasretini Giresun deplasmanından galibiyetle dönerek sonlandırdı.

İlk yarının tamamına yakını Giresun yarı sahasında oynandı dersek sanırım yanlış olmaz. Beşiktaş’ın kontrolünde geçen bir ilk yarı seyrettik. Beşiktaş sezon başından bu yana oynadığı hemen hemen bütün karşılaşmalarda rakip takımı maç başlar başlamaz presle kendi yarı saha sahasına hapsederek bir an önce sonuca gitmeye çalıştı.

Giresun maçı özelinden bakarsak Beşiktaş yine aynı anlayışla oyuna başladı. Beşiktaş bu taktik anlayış ile meşin yuvarlığı rakip yarı sahasına yuvarlayarak oyunu karşı alana yıksa da şöyle iş bitirici bir şut doğru düzgün göremedik.

Beşiktaş bu sezon, görünürde baskılı, sonuca gitmede kısır. Beşiktaş takımında bu görüntü özellikle 3-4 karşılaşmadan bu yana aynen devam ediyor.

Giresunspor ikinci yarı 1-0’lık skorun da etkisi ile Beşiktaş yarı sahasında görünse de Beşiktaş defansı iyi kapandı ve rakip takıma gol şansı vermedi. Maçın sonlarında Giresunspor’un ofsayttan verilmeyen pozisyonu gol sayılsa , Beşiktaş’ı mental anlamda çok zora sokardı. Werghost’u zaman zaman Beşiktaş altı pasında savunmada gördük. Werghost penaltıyı atamasa da maçın genelinde iyi mücadele etti. Dele Alli ise henüz hazır değil zaman zaman oyun içinde görünse de Dele Alli bu değil.

Yine ayrı bir nokta Muleka bu takımın ilk 11’inde mutlaka yer bulmalı. Bu tip oyucular oynaya oynaya takıma ısınır ve patlar. Ismael’in genel olarak da oyuncu değişiklikleri ve takım kadrosunu oluşturmada şu ana kadar başarılı olmadığını da net söyleyebilirim. Beşiktaş’ın oyuncu kadrosu iyi bir kadro ve bu kadrodan iyi bir teknik heyet yönetimi ile verim alınabilir."