Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzonspor maçında yok
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oldu. Romain Saiss sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yıldız stoperin gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Beşiktaş, Giresunspor ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Maçın ardından siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.
Siyah-beyazlılarda, bu mücadelede sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Romain Saiss gelecek haftaki Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael maç sonu, Saiss için, "Romain Saiss'in kaç hafta oynayamayacağını bilemiyoruz. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek" dedi.
Giresunspor maçının 13. dakikasında topu uzaklaştırmak isterken sakatlık geçiren Saiss, oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Emrecan Uzunhan'a bırakmıştı.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP'ye oy isteyemem' dedi, istifa etti
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Saray şoförüne 'simit' parası
- Ünlü oyuncu feci kazada hayatını kaybetti
- Yağmur gibi... Akaryakıtta yeni zam yolda
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Masada 'sınırlı' çözüm var
- New York'ta olağanüstü hal ilan edildi
- 'Kimin malını çöp yapıyorsun?'