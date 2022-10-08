Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzonspor maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk oldu. Romain Saiss sakatlanarak maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yıldız stoperin gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 23:18
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Trabzonspor maçında yok
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Beşiktaş, Giresunspor ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Maçın ardından siyah-beyazlılara kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlılarda, bu mücadelede sakatlık yaşayan ve oyuna devam edemeyen Romain Saiss gelecek haftaki Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael maç sonu, Saiss için, "Romain Saiss'in kaç hafta oynayamayacağını bilemiyoruz. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek" dedi.

Giresunspor maçının 13. dakikasında topu uzaklaştırmak isterken sakatlık geçiren Saiss, oyundan çıkmak zorunda kalmış ve yerini Emrecan Uzunhan'a bırakmıştı.


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