Beşiktaş'ta Ryan Babel'e Wout Weghorst tepkisi
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın gündemine gelen Hollandalı futbolcu Wout Weghorst ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre, eski Beşiktaşlı Ryan Babel, vatandaşına transferde Galatasaray'ı tavsiye etti.
Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde yeni sezon için planlamasını yapan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarına adeta dört koldan devam ediliyor. Siyah beyazlılarda özellikle Hollandalı Weghorst konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Weghorst'un Beşiktaş'tan ek süre talep etme sebebinin Ryan Babel olduğu ileri sürüldü.
BABEL ARAYA GİRDİ
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; Hollandalı vatandaşı ile görüştüğü belirtilen Babel'in, 29 yaşındaki golcüden Galatasaray'daki başkanlık seçimini beklemesini istediği iddiası ortaya atıldı. Weghorst önce Beşiktaş'a "Evet" derken, ardından ek süre talebinde bulundu.
MiLLi TAKIM VURGUSU YAPILDI
Babel'in Hollandalı vatandaşı ile görüşerek, sarı-kırmızılardaki seçimi beklemesi gerektiğini söylediği iddia edildi. Futbolcunun menajeri tarafından iletilen bilgi teyit edilmese de ortaya atılan iddia, Beşiktaş cephesinde tepkiye neden oldu. Konu hakkında Ryan Babel'den açıklama talep edileceği bildirildi. Siyah-beyazlı taraftarlar da Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden Hollanda Milli Takımı'na döndüğünü belirttikleri Babel'in hareketine tepki gösterdi.
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