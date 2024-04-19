Beşiktaş'ta sakatlık! Emrecan Terzi devam edemedi
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçta Serkan Emrecan Terzi devam edemedi.
Beşiktaş'ın Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlık yaşandı.
Siyah beyazlı takımda Serkan Emrecan Terzi, 44. dakikada sakatlanarak kenara geldi.
Genç futbolcunun yerine Tayyip Talha Sanuç oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe derbisi öncesi Jonas Svensson da sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!