Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Rizespor maçında 41. dakikada sakatlandı ve yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
Süper Lig'de Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Tayyip Talha Sanuç, 41. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta bu dakikada Tayyip Talha yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.
Tayyip Talha oyundan çıktıktan sonra kulübede büyük üzüntü yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra doğrudan soyunma odasına gitti.
Etiketler: #beşiktaş #sakatlık #tayyip talha sanuç
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