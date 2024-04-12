Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Ante Rebic...
Beşiktaş resmi sitesinden Ante Rebic'in sakatlandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, takımın resmi sitesinden Hırvat oyuncu Ante Rebic'in sağlık durumuna dair bir açıklamada bulundu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan'da bir operasyon geçirecektir.
Ante Rebic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."
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